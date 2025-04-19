货币 / GAM
GAM: General American Investors Inc
61.45 USD 0.07 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GAM汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点61.25和高点62.11进行交易。
关注General American Investors Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GAM新闻
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- GAM Takes A Fundamental Approach To Outperforming The Market (NYSE:GAM)
- 通用美国投资者股票创历史新高，达61.79美元
- General American Investors stock reaches all-time high at 61.79 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 60.78 USD
- General American Investors stock reaches all-time high at 59.9 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 58.19 USD
- General American Investors appoints Sarah Ward to board of directors
- SPE Acts As An All-In-One Portfolio Strategy But May Not Be Optimal (NYSE:SPE)
- General American Investors stock hits 52-week high at 57.58 USD
- Gam stock hits all-time high at 57.54 USD
- General American Investors stock hits all-time high at 55.52 USD
- USA: Nearly 9% Income, Narrow Discount And Decent Long-Term Performance (NYSE:USA)
- 2 Picks For Monthly Distributions And Participating With Activists
- GAM: Tech Exposure Could Mean Short-Term Pain
日范围
61.25 62.11
年范围
41.80 62.11
- 前一天收盘价
- 61.52
- 开盘价
- 61.66
- 卖价
- 61.45
- 买价
- 61.75
- 最低价
- 61.25
- 最高价
- 62.11
- 交易量
- 22
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 2.81%
- 6个月变化
- 22.43%
- 年变化
- 14.45%
