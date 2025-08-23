FiyatlarBölümler
FXE: Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust

108.40 USD 0.33 (0.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FXE fiyatı bugün -0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 108.32 ve Yüksek fiyatı olarak 108.55 aralığında işlem gördü.

Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
108.32 108.55
Yıllık aralık
94.08 109.89
Önceki kapanış
108.73
Açılış
108.43
Satış
108.40
Alış
108.70
Düşük
108.32
Yüksek
108.55
Hacim
251
Günlük değişim
-0.30%
Aylık değişim
0.96%
6 aylık değişim
8.86%
Yıllık değişim
6.10%
21 Eylül, Pazar