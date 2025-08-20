Валюты / FXE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FXE: Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
109.49 USD 0.91 (0.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FXE за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 109.05, а максимальная — 109.64.
Следите за динамикой Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FXE
- EUR/USD Steadies Ahead Of Fed Call Following France Downgrade
- The Dollar (DXY) Is Softer To Start The New Week
- Week Ahead: Federal Reserve And Bank of Canada To Cut, While BOJ And BOE Stand Pat
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- ECB Meeting May Be A Non-Event, U.S. CPI Is Key
- Deflation Continues To Grip China
- Dollar Trades With Heavier Bias, Nonfarm Payroll Revisions Ahead
- Japanese And French Politics Take Limelight For The Moment
- US CPI To Temper Fed Rate Cut Spec, French Political Intrigue & Downgrade, ECB Stands Pat
- EUR/USD Breaks Channel As Rate Cut Bets Ramp Up… Potential 370 Pip Rally Incoming?
- Dollar Stabilizes
- The Greenback Surges While Rates Jump
- September 2025 Monthly (null:DXY)
- Chop Fest In FX Continues
- China Allows Faster Yuan Appreciation, While Follow-Through Selling Weighs On Greenback
- French Political Storm: What It Means For Bonds And The Euro
- Market Sees Challenge To Fed's Independence By Trump's Attempt To Fire Cook
- The FXE ETF: The Prospects For The Euro's Bullish Trend (Rating Downgrade) (NYSEARCA:FXE)
- Markets Consolidate After The Big Moves Before The Weekend
- A Detailed Look At The FX Market After The Powell Speech – Technical Levels
- The Greenback Is Firm Ahead Of Powell's Jackson Hole Speech (SPX)
- EUR/USD Slides With Focus Shifting To The Jackson Hole Symposium (Technical Analysis)
- Preliminary August PMI Shows Many Are Coping With U.S. Shock
- Kiwi Pounded On Dovish Guidance By RBNZ, U.K. Gilts Rise Despite Higher Than Expected CPI
Дневной диапазон
109.05 109.64
Годовой диапазон
94.08 109.64
- Предыдущее закрытие
- 108.58
- Open
- 109.12
- Bid
- 109.49
- Ask
- 109.79
- Low
- 109.05
- High
- 109.64
- Объем
- 416
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- 1.97%
- 6-месячное изменение
- 9.95%
- Годовое изменение
- 7.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.