CotizacionesSecciones
Divisas / FXE
Volver a Acciones

FXE: Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust

109.12 USD 0.37 (0.34%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FXE de hoy ha cambiado un -0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 109.08, mientras que el máximo ha alcanzado 109.89.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FXE News

Rango diario
109.08 109.89
Rango anual
94.08 109.89
Cierres anteriores
109.49
Open
109.36
Bid
109.12
Ask
109.42
Low
109.08
High
109.89
Volumen
388
Cambio diario
-0.34%
Cambio mensual
1.63%
Cambio a 6 meses
9.58%
Cambio anual
6.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B