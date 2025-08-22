クォートセクション
通貨 / FXE
FXE: Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust

108.73 USD 0.39 (0.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FXEの今日の為替レートは、-0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり108.44の安値と108.82の高値で取引されました。

Invesco CurrencyShares Euro Currency Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
108.44 108.82
1年のレンジ
94.08 109.89
以前の終値
109.12
始値
108.75
買値
108.73
買値
109.03
安値
108.44
高値
108.82
出来高
246
1日の変化
-0.36%
1ヶ月の変化
1.27%
6ヶ月の変化
9.19%
1年の変化
6.42%
