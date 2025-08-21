Moedas / FXE
FXE: Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
108.73 USD 0.39 (0.36%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FXE para hoje mudou para -0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 108.44 e o mais alto foi 108.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
108.44 108.82
Faixa anual
94.08 109.89
- Fechamento anterior
- 109.12
- Open
- 108.75
- Bid
- 108.73
- Ask
- 109.03
- Low
- 108.44
- High
- 108.82
- Volume
- 170
- Mudança diária
- -0.36%
- Mudança mensal
- 1.27%
- Mudança de 6 meses
- 9.19%
- Mudança anual
- 6.42%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh