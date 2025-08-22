Währungen / FXE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FXE: Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
108.43 USD 0.30 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FXE hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 108.43 bis zu einem Hoch von 108.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXE News
- EUR/USD: Euro Bullish Trend Intact Despite Sell-Off After FOMC (null:EUR:USD)
- Fed Needs To Deliver For Dollar Bears
- EUR/USD Steadies Ahead Of Fed Call Following France Downgrade
- The Dollar (DXY) Is Softer To Start The New Week
- Week Ahead: Federal Reserve And Bank of Canada To Cut, While BOJ And BOE Stand Pat
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- ECB Meeting May Be A Non-Event, U.S. CPI Is Key
- Deflation Continues To Grip China
- Dollar Trades With Heavier Bias, Nonfarm Payroll Revisions Ahead
- Japanese And French Politics Take Limelight For The Moment
- US CPI To Temper Fed Rate Cut Spec, French Political Intrigue & Downgrade, ECB Stands Pat
- EUR/USD Breaks Channel As Rate Cut Bets Ramp Up… Potential 370 Pip Rally Incoming?
- Dollar Stabilizes
- The Greenback Surges While Rates Jump
- September 2025 Monthly (null:DXY)
- Chop Fest In FX Continues
- China Allows Faster Yuan Appreciation, While Follow-Through Selling Weighs On Greenback
- French Political Storm: What It Means For Bonds And The Euro
- Market Sees Challenge To Fed's Independence By Trump's Attempt To Fire Cook
- The FXE ETF: The Prospects For The Euro's Bullish Trend (Rating Downgrade) (NYSEARCA:FXE)
- Markets Consolidate After The Big Moves Before The Weekend
- A Detailed Look At The FX Market After The Powell Speech – Technical Levels
- The Greenback Is Firm Ahead Of Powell's Jackson Hole Speech (SPX)
- EUR/USD Slides With Focus Shifting To The Jackson Hole Symposium (Technical Analysis)
Tagesspanne
108.43 108.55
Jahresspanne
94.08 109.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 108.73
- Eröffnung
- 108.43
- Bid
- 108.43
- Ask
- 108.73
- Tief
- 108.43
- Hoch
- 108.55
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- 0.99%
- 6-Monatsänderung
- 8.89%
- Jahresänderung
- 6.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K