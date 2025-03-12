FiyatlarBölümler
Dövizler / FOSLL
Geri dön - Hisse senetleri

FOSLL: Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026

21.7250 USD 0.3075 (1.40%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FOSLL fiyatı bugün -1.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.2600 ve Yüksek fiyatı olarak 22.2500 aralığında işlem gördü.

Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FOSLL haberleri

Günlük aralık
21.2600 22.2500
Yıllık aralık
12.6200 23.0000
Önceki kapanış
22.0325
Açılış
22.0000
Satış
21.7250
Alış
21.7280
Düşük
21.2600
Yüksek
22.2500
Hacim
70
Günlük değişim
-1.40%
Aylık değişim
2.24%
6 aylık değişim
20.69%
Yıllık değişim
59.74%
21 Eylül, Pazar