Valute / FOSLL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FOSLL: Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026
21.7250 USD 0.3075 (1.40%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FOSLL ha avuto una variazione del -1.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.2600 e ad un massimo di 22.2500.
Segui le dinamiche di Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
21.2600 22.2500
Intervallo Annuale
12.6200 23.0000
- Chiusura Precedente
- 22.0325
- Apertura
- 22.0000
- Bid
- 21.7250
- Ask
- 21.7280
- Minimo
- 21.2600
- Massimo
- 22.2500
- Volume
- 70
- Variazione giornaliera
- -1.40%
- Variazione Mensile
- 2.24%
- Variazione Semestrale
- 20.69%
- Variazione Annuale
- 59.74%
20 settembre, sabato