通貨 / FOSLL
FOSLL: Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026
22.0325 USD 0.2375 (1.07%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FOSLLの今日の為替レートは、-1.07%変化しました。日中、通貨は1あたり22.0000の安値と22.5820の高値で取引されました。
Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
22.0000 22.5820
1年のレンジ
12.6200 23.0000
- 以前の終値
- 22.2700
- 始値
- 22.2600
- 買値
- 22.0325
- 買値
- 22.0355
- 安値
- 22.0000
- 高値
- 22.5820
- 出来高
- 91
- 1日の変化
- -1.07%
- 1ヶ月の変化
- 3.68%
- 6ヶ月の変化
- 22.40%
- 1年の変化
- 62.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K