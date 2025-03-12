Währungen / FOSLL
FOSLL: Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026
22.0325 USD 0.2375 (1.07%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FOSLL hat sich für heute um -1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.0000 bis zu einem Hoch von 22.5820 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.0000 22.5820
Jahresspanne
12.6200 23.0000
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.2700
- Eröffnung
- 22.2600
- Bid
- 22.0325
- Ask
- 22.0355
- Tief
- 22.0000
- Hoch
- 22.5820
- Volumen
- 91
- Tagesänderung
- -1.07%
- Monatsänderung
- 3.68%
- 6-Monatsänderung
- 22.40%
- Jahresänderung
- 62.00%
