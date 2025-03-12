KurseKategorien
FOSLL: Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026

22.0325 USD 0.2375 (1.07%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FOSLL hat sich für heute um -1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.0000 bis zu einem Hoch von 22.5820 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.0000 22.5820
Jahresspanne
12.6200 23.0000
Vorheriger Schlusskurs
22.2700
Eröffnung
22.2600
Bid
22.0325
Ask
22.0355
Tief
22.0000
Hoch
22.5820
Volumen
91
Tagesänderung
-1.07%
Monatsänderung
3.68%
6-Monatsänderung
22.40%
Jahresänderung
62.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K