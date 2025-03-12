CotationsSections
Devises / FOSLL
FOSLL: Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026

21.7250 USD 0.3075 (1.40%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FOSLL a changé de -1.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.2600 et à un maximum de 22.2500.

Suivez la dynamique Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
21.2600 22.2500
Range Annuel
12.6200 23.0000
Clôture Précédente
22.0325
Ouverture
22.0000
Bid
21.7250
Ask
21.7280
Plus Bas
21.2600
Plus Haut
22.2500
Volume
70
Changement quotidien
-1.40%
Changement Mensuel
2.24%
Changement à 6 Mois
20.69%
Changement Annuel
59.74%
