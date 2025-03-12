Devises / FOSLL
FOSLL: Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026
21.7250 USD 0.3075 (1.40%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FOSLL a changé de -1.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.2600 et à un maximum de 22.2500.
Suivez la dynamique Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
21.2600 22.2500
Range Annuel
12.6200 23.0000
- Clôture Précédente
- 22.0325
- Ouverture
- 22.0000
- Bid
- 21.7250
- Ask
- 21.7280
- Plus Bas
- 21.2600
- Plus Haut
- 22.2500
- Volume
- 70
- Changement quotidien
- -1.40%
- Changement Mensuel
- 2.24%
- Changement à 6 Mois
- 20.69%
- Changement Annuel
- 59.74%
20 septembre, samedi