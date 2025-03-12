Le taux de change de FOSLL a changé de -1.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.2600 et à un maximum de 22.2500.

Suivez la dynamique Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.