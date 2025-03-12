КотировкиРазделы
FOSLL: Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026

22.2600 USD 0.2600 (1.15%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FOSLL за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.2600, а максимальная — 22.5416.

Дневной диапазон
22.2600 22.5416
Годовой диапазон
12.6200 23.0000
Предыдущее закрытие
22.5200
Open
22.4750
Bid
22.2600
Ask
22.2630
Low
22.2600
High
22.5416
Объем
21
Дневное изменение
-1.15%
Месячное изменение
4.75%
6-месячное изменение
23.67%
Годовое изменение
63.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.