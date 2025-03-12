Валюты / FOSLL
FOSLL: Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026
22.2600 USD 0.2600 (1.15%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FOSLL за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.2600, а максимальная — 22.5416.
Следите за динамикой Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.2600 22.5416
Годовой диапазон
12.6200 23.0000
- Предыдущее закрытие
- 22.5200
- Open
- 22.4750
- Bid
- 22.2600
- Ask
- 22.2630
- Low
- 22.2600
- High
- 22.5416
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -1.15%
- Месячное изменение
- 4.75%
- 6-месячное изменение
- 23.67%
- Годовое изменение
- 63.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.