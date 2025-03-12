시세섹션
통화 / FOSLL
FOSLL: Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026

21.7250 USD 0.3075 (1.40%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FOSLL 환율이 오늘 -1.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.2600이고 고가는 22.2500이었습니다.

Fossil Group Inc - 7% Senior Notes due 2026 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
21.2600 22.2500
년간 변동
12.6200 23.0000
이전 종가
22.0325
시가
22.0000
Bid
21.7250
Ask
21.7280
저가
21.2600
고가
22.2500
볼륨
70
일일 변동
-1.40%
월 변동
2.24%
6개월 변동
20.69%
년간 변동율
59.74%
20 9월, 토요일