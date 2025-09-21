FiyatlarBölümler
Dövizler / FNGO
FNGO: MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038

131.12 USD 2.24 (1.74%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FNGO fiyatı bugün 1.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 129.21 ve Yüksek fiyatı olarak 131.12 aralığında işlem gördü.

MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
129.21 131.12
Yıllık aralık
48.94 131.12
Önceki kapanış
128.88
Açılış
129.69
Satış
131.12
Alış
131.42
Düşük
129.21
Yüksek
131.12
Hacim
26
Günlük değişim
1.74%
Aylık değişim
20.96%
6 aylık değişim
91.89%
Yıllık değişim
88.53%
21 Eylül, Pazar