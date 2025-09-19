KurseKategorien
FNGO: MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038

128.88 USD 3.35 (2.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FNGO hat sich für heute um 2.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 127.67 bis zu einem Hoch von 129.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
127.67 129.14
Jahresspanne
48.94 129.14
Vorheriger Schlusskurs
125.53
Eröffnung
128.27
Bid
128.88
Ask
129.18
Tief
127.67
Hoch
129.14
Volumen
31
Tagesänderung
2.67%
Monatsänderung
18.89%
6-Monatsänderung
88.61%
Jahresänderung
85.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K