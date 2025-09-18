Divisas / FNGO
FNGO: MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038
125.53 USD 1.45 (1.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FNGO de hoy ha cambiado un -1.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 122.10, mientras que el máximo ha alcanzado 126.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
122.10 126.34
Rango anual
48.94 127.64
- Cierres anteriores
- 126.98
- Open
- 125.74
- Bid
- 125.53
- Ask
- 125.83
- Low
- 122.10
- High
- 126.34
- Volumen
- 35
- Cambio diario
- -1.14%
- Cambio mensual
- 15.80%
- Cambio a 6 meses
- 83.71%
- Cambio anual
- 80.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B