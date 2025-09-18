CotizacionesSecciones
Divisas / FNGO
FNGO: MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038

125.53 USD 1.45 (1.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FNGO de hoy ha cambiado un -1.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 122.10, mientras que el máximo ha alcanzado 126.34.

Siga la dinámica de la pareja de divisas MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
122.10 126.34
Rango anual
48.94 127.64
Cierres anteriores
126.98
Open
125.74
Bid
125.53
Ask
125.83
Low
122.10
High
126.34
Volumen
35
Cambio diario
-1.14%
Cambio mensual
15.80%
Cambio a 6 meses
83.71%
Cambio anual
80.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B