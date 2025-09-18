Moedas / FNGO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FNGO: MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038
125.53 USD 1.45 (1.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FNGO para hoje mudou para -1.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 122.10 e o mais alto foi 126.34.
Veja a dinâmica do par de moedas MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
122.10 126.34
Faixa anual
48.94 127.64
- Fechamento anterior
- 126.98
- Open
- 125.74
- Bid
- 125.53
- Ask
- 125.83
- Low
- 122.10
- High
- 126.34
- Volume
- 35
- Mudança diária
- -1.14%
- Mudança mensal
- 15.80%
- Mudança de 6 meses
- 83.71%
- Mudança anual
- 80.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh