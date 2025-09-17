Валюты / FNGO
FNGO: MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038
126.98 USD 0.57 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FNGO за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 126.02, а максимальная — 127.64.
Следите за динамикой MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
126.02 127.64
Годовой диапазон
48.94 127.64
- Предыдущее закрытие
- 127.55
- Open
- 127.17
- Bid
- 126.98
- Ask
- 127.28
- Low
- 126.02
- High
- 127.64
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 17.14%
- 6-месячное изменение
- 85.83%
- Годовое изменение
- 82.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.