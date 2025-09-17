КотировкиРазделы
Валюты / FNGO
Назад в Рынок акций США

FNGO: MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038

126.98 USD 0.57 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FNGO за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 126.02, а максимальная — 127.64.

Следите за динамикой MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
126.02 127.64
Годовой диапазон
48.94 127.64
Предыдущее закрытие
127.55
Open
127.17
Bid
126.98
Ask
127.28
Low
126.02
High
127.64
Объем
21
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
17.14%
6-месячное изменение
85.83%
Годовое изменение
82.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.