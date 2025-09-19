クォートセクション
通貨 / FNGO
FNGO: MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038

128.88 USD 3.35 (2.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FNGOの今日の為替レートは、2.67%変化しました。日中、通貨は1あたり127.67の安値と129.14の高値で取引されました。

MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
127.67 129.14
1年のレンジ
48.94 129.14
以前の終値
125.53
始値
128.27
買値
128.88
買値
129.18
安値
127.67
高値
129.14
出来高
31
1日の変化
2.67%
1ヶ月の変化
18.89%
6ヶ月の変化
88.61%
1年の変化
85.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K