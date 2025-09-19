通貨 / FNGO
FNGO: MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038
128.88 USD 3.35 (2.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FNGOの今日の為替レートは、2.67%変化しました。日中、通貨は1あたり127.67の安値と129.14の高値で取引されました。
MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
127.67 129.14
1年のレンジ
48.94 129.14
- 以前の終値
- 125.53
- 始値
- 128.27
- 買値
- 128.88
- 買値
- 129.18
- 安値
- 127.67
- 高値
- 129.14
- 出来高
- 31
- 1日の変化
- 2.67%
- 1ヶ月の変化
- 18.89%
- 6ヶ月の変化
- 88.61%
- 1年の変化
- 85.31%
