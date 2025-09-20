Valute / FNGO
FNGO: MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038
131.12 USD 2.24 (1.74%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FNGO ha avuto una variazione del 1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 129.21 e ad un massimo di 131.12.
Segui le dinamiche di MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
129.21 131.12
Intervallo Annuale
48.94 131.12
- Chiusura Precedente
- 128.88
- Apertura
- 129.69
- Bid
- 131.12
- Ask
- 131.42
- Minimo
- 129.21
- Massimo
- 131.12
- Volume
- 26
- Variazione giornaliera
- 1.74%
- Variazione Mensile
- 20.96%
- Variazione Semestrale
- 91.89%
- Variazione Annuale
- 88.53%
20 settembre, sabato