FNGO: MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038

131.12 USD 2.24 (1.74%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FNGO ha avuto una variazione del 1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 129.21 e ad un massimo di 131.12.

Segui le dinamiche di MicroSectors FANG Index 2X Leveraged ETNs due January 8, 2038. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
129.21 131.12
Intervallo Annuale
48.94 131.12
Chiusura Precedente
128.88
Apertura
129.69
Bid
131.12
Ask
131.42
Minimo
129.21
Massimo
131.12
Volume
26
Variazione giornaliera
1.74%
Variazione Mensile
20.96%
Variazione Semestrale
91.89%
Variazione Annuale
88.53%
20 settembre, sabato