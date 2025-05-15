Dövizler / FMST
FMST: Foremost Lithium Resource & Technology Ltd
2.95 USD 0.02 (0.68%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FMST fiyatı bugün 0.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.92 ve Yüksek fiyatı olarak 3.07 aralığında işlem gördü.
Foremost Lithium Resource & Technology Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FMST haberleri
- Denison Mines invests $1.07 million in Foremost Clean Energy
- Foremost Clean Energy Advances Exploration on its Wolverine Uranium Property
- Foremost Clean Energy Announces 3-Year Exploration Drill Permit for CLK Uranium Property Showcasing Exploration Pipeline
- Foremost Clean Energy Announces 3-Year Exploration Drill Permit for Murphy Lake South Uranium Property; Targeting Summer Drill Program
- Foremost Clean Energy Strengthens Leadership Team with Appointment of Cameron MacKay as Vice President of Exploration
- Foremost shares rebound after compliance achievement
- Foremost Clean Energy Ltd. Presents in Red Cloud’s Virtual Webinar Series
- Foremost Clean Energy Completes Highly Successful Exploration Drill Program at Hatchet Uranium Property and Provides Corporate Update
Günlük aralık
2.92 3.07
Yıllık aralık
0.55 5.74
- Önceki kapanış
- 2.93
- Açılış
- 2.96
- Satış
- 2.95
- Alış
- 3.25
- Düşük
- 2.92
- Yüksek
- 3.07
- Hacim
- 525
- Günlük değişim
- 0.68%
- Aylık değişim
- -6.94%
- 6 aylık değişim
- 259.76%
- Yıllık değişim
- -2.96%
21 Eylül, Pazar