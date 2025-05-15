FiyatlarBölümler
Dövizler / FMST
Geri dön - Hisse senetleri

FMST: Foremost Lithium Resource & Technology Ltd

2.95 USD 0.02 (0.68%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FMST fiyatı bugün 0.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.92 ve Yüksek fiyatı olarak 3.07 aralığında işlem gördü.

Foremost Lithium Resource & Technology Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMST haberleri

Günlük aralık
2.92 3.07
Yıllık aralık
0.55 5.74
Önceki kapanış
2.93
Açılış
2.96
Satış
2.95
Alış
3.25
Düşük
2.92
Yüksek
3.07
Hacim
525
Günlük değişim
0.68%
Aylık değişim
-6.94%
6 aylık değişim
259.76%
Yıllık değişim
-2.96%
21 Eylül, Pazar