Moedas / FMST
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FMST: Foremost Lithium Resource & Technology Ltd
2.93 USD 0.07 (2.45%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FMST para hoje mudou para 2.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.85 e o mais alto foi 2.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMST Notícias
- Denison Mines invests $1.07 million in Foremost Clean Energy
- Foremost Clean Energy Advances Exploration on its Wolverine Uranium Property
- Foremost Clean Energy Announces 3-Year Exploration Drill Permit for CLK Uranium Property Showcasing Exploration Pipeline
- Foremost Clean Energy Announces 3-Year Exploration Drill Permit for Murphy Lake South Uranium Property; Targeting Summer Drill Program
- Foremost Clean Energy Strengthens Leadership Team with Appointment of Cameron MacKay as Vice President of Exploration
- Foremost shares rebound after compliance achievement
- Foremost Clean Energy Ltd. Presents in Red Cloud’s Virtual Webinar Series
- Foremost Clean Energy Completes Highly Successful Exploration Drill Program at Hatchet Uranium Property and Provides Corporate Update
Faixa diária
2.85 2.99
Faixa anual
0.55 5.74
- Fechamento anterior
- 2.86
- Open
- 2.90
- Bid
- 2.93
- Ask
- 3.23
- Low
- 2.85
- High
- 2.99
- Volume
- 435
- Mudança diária
- 2.45%
- Mudança mensal
- -7.57%
- Mudança de 6 meses
- 257.32%
- Mudança anual
- -3.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh