FMST: Foremost Lithium Resource & Technology Ltd
2.94 USD 0.01 (0.34%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FMST hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.92 bis zu einem Hoch von 3.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Foremost Lithium Resource & Technology Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.92 3.07
Jahresspanne
0.55 5.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.93
- Eröffnung
- 2.96
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- Tief
- 2.92
- Hoch
- 3.07
- Volumen
- 452
- Tagesänderung
- 0.34%
- Monatsänderung
- -7.26%
- 6-Monatsänderung
- 258.54%
- Jahresänderung
- -3.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K