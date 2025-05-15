Валюты / FMST
FMST: Foremost Lithium Resource & Technology Ltd
2.99 USD 0.01 (0.33%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FMST за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.92, а максимальная — 3.04.
Следите за динамикой Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Denison Mines invests $1.07 million in Foremost Clean Energy
- Foremost Clean Energy Advances Exploration on its Wolverine Uranium Property
- Foremost Clean Energy Announces 3-Year Exploration Drill Permit for CLK Uranium Property Showcasing Exploration Pipeline
- Foremost Clean Energy Announces 3-Year Exploration Drill Permit for Murphy Lake South Uranium Property; Targeting Summer Drill Program
- Foremost Clean Energy Strengthens Leadership Team with Appointment of Cameron MacKay as Vice President of Exploration
- Foremost shares rebound after compliance achievement
- Foremost Clean Energy Ltd. Presents in Red Cloud’s Virtual Webinar Series
- Foremost Clean Energy Completes Highly Successful Exploration Drill Program at Hatchet Uranium Property and Provides Corporate Update
Дневной диапазон
2.92 3.04
Годовой диапазон
0.55 5.74
- Предыдущее закрытие
- 3.00
- Open
- 3.00
- Bid
- 2.99
- Ask
- 3.29
- Low
- 2.92
- High
- 3.04
- Объем
- 327
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- -5.68%
- 6-месячное изменение
- 264.63%
- Годовое изменение
- -1.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.