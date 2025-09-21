Dövizler / FISK
FISK: Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U
7.0200 USD 0.0411 (0.59%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FISK fiyatı bugün 0.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.8600 ve Yüksek fiyatı olarak 7.0950 aralığında işlem gördü.
Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
6.8600 7.0950
Yıllık aralık
6.7700 11.3900
- Önceki kapanış
- 6.9789
- Açılış
- 7.0200
- Satış
- 7.0200
- Alış
- 7.0230
- Düşük
- 6.8600
- Yüksek
- 7.0950
- Hacim
- 10
- Günlük değişim
- 0.59%
- Aylık değişim
- -6.40%
- 6 aylık değişim
- -4.75%
- Yıllık değişim
- -34.55%
21 Eylül, Pazar