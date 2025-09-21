FiyatlarBölümler
Dövizler / FISK
FISK: Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U

7.0200 USD 0.0411 (0.59%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FISK fiyatı bugün 0.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.8600 ve Yüksek fiyatı olarak 7.0950 aralığında işlem gördü.

Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
6.8600 7.0950
Yıllık aralık
6.7700 11.3900
Önceki kapanış
6.9789
Açılış
7.0200
Satış
7.0200
Alış
7.0230
Düşük
6.8600
Yüksek
7.0950
Hacim
10
Günlük değişim
0.59%
Aylık değişim
-6.40%
6 aylık değişim
-4.75%
Yıllık değişim
-34.55%
21 Eylül, Pazar