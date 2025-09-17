КотировкиРазделы
Валюты / FISK
Назад в Рынок акций США

FISK: Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U

7.0200 USD 0.0411 (0.59%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FISK за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.8600, а максимальная — 7.0950.

Следите за динамикой Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
6.8600 7.0950
Годовой диапазон
6.7700 11.3900
Предыдущее закрытие
6.9789
Open
7.0200
Bid
7.0200
Ask
7.0230
Low
6.8600
High
7.0950
Объем
10
Дневное изменение
0.59%
Месячное изменение
-6.40%
6-месячное изменение
-4.75%
Годовое изменение
-34.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.