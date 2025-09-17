Валюты / FISK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FISK: Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U
7.0200 USD 0.0411 (0.59%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FISK за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.8600, а максимальная — 7.0950.
Следите за динамикой Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
6.8600 7.0950
Годовой диапазон
6.7700 11.3900
- Предыдущее закрытие
- 6.9789
- Open
- 7.0200
- Bid
- 7.0200
- Ask
- 7.0230
- Low
- 6.8600
- High
- 7.0950
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- -6.40%
- 6-месячное изменение
- -4.75%
- Годовое изменение
- -34.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.