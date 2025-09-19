KurseKategorien
Währungen / FISK
Zurück zum Aktien

FISK: Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U

7.0200 USD 0.0411 (0.59%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FISK hat sich für heute um 0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.8600 bis zu einem Hoch von 7.0950 gehandelt.

Verfolgen Sie die Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
6.8600 7.0950
Jahresspanne
6.7700 11.3900
Vorheriger Schlusskurs
6.9789
Eröffnung
7.0200
Bid
7.0200
Ask
7.0230
Tief
6.8600
Hoch
7.0950
Volumen
10
Tagesänderung
0.59%
Monatsänderung
-6.40%
6-Monatsänderung
-4.75%
Jahresänderung
-34.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K