FISK: Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U
7.0200 USD 0.0411 (0.59%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FISK hat sich für heute um 0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.8600 bis zu einem Hoch von 7.0950 gehandelt.
Verfolgen Sie die Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.8600 7.0950
Jahresspanne
6.7700 11.3900
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.9789
- Eröffnung
- 7.0200
- Bid
- 7.0200
- Ask
- 7.0230
- Tief
- 6.8600
- Hoch
- 7.0950
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.59%
- Monatsänderung
- -6.40%
- 6-Monatsänderung
- -4.75%
- Jahresänderung
- -34.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K