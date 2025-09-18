CotaçõesSeções
FISK
FISK: Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U

7.0200 USD 0.0411 (0.59%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FISK para hoje mudou para 0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.8600 e o mais alto foi 7.0950.

Veja a dinâmica do par de moedas Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
6.8600 7.0950
Faixa anual
6.7700 11.3900
Fechamento anterior
6.9789
Open
7.0200
Bid
7.0200
Ask
7.0230
Low
6.8600
High
7.0950
Volume
10
Mudança diária
0.59%
Mudança mensal
-6.40%
Mudança de 6 meses
-4.75%
Mudança anual
-34.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh