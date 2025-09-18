Moedas / FISK
FISK: Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U
7.0200 USD 0.0411 (0.59%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FISK para hoje mudou para 0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.8600 e o mais alto foi 7.0950.
Veja a dinâmica do par de moedas Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.8600 7.0950
Faixa anual
6.7700 11.3900
- Fechamento anterior
- 6.9789
- Open
- 7.0200
- Bid
- 7.0200
- Ask
- 7.0230
- Low
- 6.8600
- High
- 7.0950
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 0.59%
- Mudança mensal
- -6.40%
- Mudança de 6 meses
- -4.75%
- Mudança anual
- -34.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh