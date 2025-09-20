Devises / FISK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FISK: Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U
7.0200 USD 0.0411 (0.59%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FISK a changé de 0.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.8600 et à un maximum de 7.0950.
Suivez la dynamique Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
6.8600 7.0950
Range Annuel
6.7700 11.3900
- Clôture Précédente
- 6.9789
- Ouverture
- 7.0200
- Bid
- 7.0200
- Ask
- 7.0230
- Plus Bas
- 6.8600
- Plus Haut
- 7.0950
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- 0.59%
- Changement Mensuel
- -6.40%
- Changement à 6 Mois
- -4.75%
- Changement Annuel
- -34.55%
20 septembre, samedi