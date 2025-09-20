Il tasso di cambio FISK ha avuto una variazione del 0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.8600 e ad un massimo di 7.0950.

Segui le dinamiche di Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.