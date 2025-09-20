Valute / FISK
FISK: Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U
7.0200 USD 0.0411 (0.59%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FISK ha avuto una variazione del 0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.8600 e ad un massimo di 7.0950.
Segui le dinamiche di Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
6.8600 7.0950
Intervallo Annuale
6.7700 11.3900
- Chiusura Precedente
- 6.9789
- Apertura
- 7.0200
- Bid
- 7.0200
- Ask
- 7.0230
- Minimo
- 6.8600
- Massimo
- 7.0950
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 0.59%
- Variazione Mensile
- -6.40%
- Variazione Semestrale
- -4.75%
- Variazione Annuale
- -34.55%
20 settembre, sabato