FISK: Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U

7.0200 USD 0.0411 (0.59%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FISK ha avuto una variazione del 0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.8600 e ad un massimo di 7.0950.

Segui le dinamiche di Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.8600 7.0950
Intervallo Annuale
6.7700 11.3900
Chiusura Precedente
6.9789
Apertura
7.0200
Bid
7.0200
Ask
7.0230
Minimo
6.8600
Massimo
7.0950
Volume
10
Variazione giornaliera
0.59%
Variazione Mensile
-6.40%
Variazione Semestrale
-4.75%
Variazione Annuale
-34.55%
20 settembre, sabato