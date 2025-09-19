通貨 / FISK
FISK: Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U
7.0200 USD 0.0411 (0.59%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FISKの今日の為替レートは、0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり6.8600の安値と7.0950の高値で取引されました。
Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership Uダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
6.8600 7.0950
1年のレンジ
6.7700 11.3900
- 以前の終値
- 6.9789
- 始値
- 7.0200
- 買値
- 7.0200
- 買値
- 7.0230
- 安値
- 6.8600
- 高値
- 7.0950
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- 0.59%
- 1ヶ月の変化
- -6.40%
- 6ヶ月の変化
- -4.75%
- 1年の変化
- -34.55%
