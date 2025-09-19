クォートセクション
通貨 / FISK
FISK: Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership U

7.0200 USD 0.0411 (0.59%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FISKの今日の為替レートは、0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり6.8600の安値と7.0950の高値で取引されました。

Empire State Realty OP, L.P. Series 250 Operating Partnership Uダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
6.8600 7.0950
1年のレンジ
6.7700 11.3900
以前の終値
6.9789
始値
7.0200
買値
7.0200
買値
7.0230
安値
6.8600
高値
7.0950
出来高
10
1日の変化
0.59%
1ヶ月の変化
-6.40%
6ヶ月の変化
-4.75%
1年の変化
-34.55%
