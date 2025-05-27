Dövizler / FGBI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FGBI: First Guaranty Bancshares Inc
8.25 USD 0.07 (0.86%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FGBI fiyatı bugün 0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.20 ve Yüksek fiyatı olarak 8.33 aralığında işlem gördü.
First Guaranty Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FGBI haberleri
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- First Guaranty Bancshares announces quarterly dividend of $0.01 per share
- First Guaranty Posts Loss as Costs Jump
- First Guaranty Bancshares (FGBI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- National Bankshares (NKSH) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Essent Group (ESNT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Guaranty Bancshares Inc earnings missed by $0.70, revenue topped estimates
- loanDepot (LDI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MarketAxess (MKTX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Guaranty (FGBI) Q2 Loss Jumps 194%
- First National Corp. (FXNC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- First Guaranty Bancshares changes auditors, appoints EisnerAmper
- First Guaranty Bancshares amends loan terms with director’s firm
- First Guaranty Bancshares 8.8% Yielding Preferred (FGBIP): Hold Due To Loan Concern
- First Guaranty Bancshares Inc earnings missed by $0.79, revenue topped estimates
- First Guaranty Bancshares director buys $27,359 in stock
Günlük aralık
8.20 8.33
Yıllık aralık
6.56 15.25
- Önceki kapanış
- 8.18
- Açılış
- 8.20
- Satış
- 8.25
- Alış
- 8.55
- Düşük
- 8.20
- Yüksek
- 8.33
- Hacim
- 8
- Günlük değişim
- 0.86%
- Aylık değişim
- -0.36%
- 6 aylık değişim
- 5.77%
- Yıllık değişim
- -22.54%
21 Eylül, Pazar