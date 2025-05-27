货币 / FGBI
FGBI: First Guaranty Bancshares Inc
8.15 USD 0.04 (0.49%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FGBI汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点8.11和高点8.15进行交易。
关注First Guaranty Bancshares Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
8.11 8.15
年范围
6.56 15.25
- 前一天收盘价
- 8.11
- 开盘价
- 8.11
- 卖价
- 8.15
- 买价
- 8.45
- 最低价
- 8.11
- 最高价
- 8.15
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- -1.57%
- 6个月变化
- 4.49%
- 年变化
- -23.47%
