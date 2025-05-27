Валюты / FGBI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FGBI: First Guaranty Bancshares Inc
8.15 USD 0.04 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FGBI за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.11, а максимальная — 8.15.
Следите за динамикой First Guaranty Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FGBI
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- First Guaranty Bancshares announces quarterly dividend of $0.01 per share
- First Guaranty Posts Loss as Costs Jump
- First Guaranty Bancshares (FGBI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- National Bankshares (NKSH) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Essent Group (ESNT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Guaranty Bancshares Inc earnings missed by $0.70, revenue topped estimates
- loanDepot (LDI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MarketAxess (MKTX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Guaranty (FGBI) Q2 Loss Jumps 194%
- First National Corp. (FXNC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- First Guaranty Bancshares changes auditors, appoints EisnerAmper
- First Guaranty Bancshares amends loan terms with director’s firm
- First Guaranty Bancshares 8.8% Yielding Preferred (FGBIP): Hold Due To Loan Concern
- First Guaranty Bancshares Inc earnings missed by $0.79, revenue topped estimates
- First Guaranty Bancshares director buys $27,359 in stock
Дневной диапазон
8.11 8.15
Годовой диапазон
6.56 15.25
- Предыдущее закрытие
- 8.11
- Open
- 8.11
- Bid
- 8.15
- Ask
- 8.45
- Low
- 8.11
- High
- 8.15
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- -1.57%
- 6-месячное изменение
- 4.49%
- Годовое изменение
- -23.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.