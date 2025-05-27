QuotazioniSezioni
FGBI: First Guaranty Bancshares Inc

8.25 USD 0.07 (0.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FGBI ha avuto una variazione del 0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.20 e ad un massimo di 8.33.

Segui le dinamiche di First Guaranty Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.20 8.33
Intervallo Annuale
6.56 15.25
Chiusura Precedente
8.18
Apertura
8.20
Bid
8.25
Ask
8.55
Minimo
8.20
Massimo
8.33
Volume
8
Variazione giornaliera
0.86%
Variazione Mensile
-0.36%
Variazione Semestrale
5.77%
Variazione Annuale
-22.54%
