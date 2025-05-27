Valute / FGBI
FGBI: First Guaranty Bancshares Inc
8.25 USD 0.07 (0.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FGBI ha avuto una variazione del 0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.20 e ad un massimo di 8.33.
Segui le dinamiche di First Guaranty Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FGBI News
Intervallo Giornaliero
8.20 8.33
Intervallo Annuale
6.56 15.25
- Chiusura Precedente
- 8.18
- Apertura
- 8.20
- Bid
- 8.25
- Ask
- 8.55
- Minimo
- 8.20
- Massimo
- 8.33
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 0.86%
- Variazione Mensile
- -0.36%
- Variazione Semestrale
- 5.77%
- Variazione Annuale
- -22.54%
21 settembre, domenica