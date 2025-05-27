Währungen / FGBI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FGBI: First Guaranty Bancshares Inc
8.18 USD 0.06 (0.74%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FGBI hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.07 bis zu einem Hoch von 8.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Guaranty Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FGBI News
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- First Guaranty Bancshares announces quarterly dividend of $0.01 per share
- First Guaranty Posts Loss as Costs Jump
- First Guaranty Bancshares (FGBI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- National Bankshares (NKSH) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Essent Group (ESNT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Guaranty Bancshares Inc earnings missed by $0.70, revenue topped estimates
- loanDepot (LDI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MarketAxess (MKTX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Guaranty (FGBI) Q2 Loss Jumps 194%
- First National Corp. (FXNC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- First Guaranty Bancshares changes auditors, appoints EisnerAmper
- First Guaranty Bancshares amends loan terms with director’s firm
- First Guaranty Bancshares 8.8% Yielding Preferred (FGBIP): Hold Due To Loan Concern
- First Guaranty Bancshares Inc earnings missed by $0.79, revenue topped estimates
- First Guaranty Bancshares director buys $27,359 in stock
Tagesspanne
8.07 8.18
Jahresspanne
6.56 15.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.12
- Eröffnung
- 8.18
- Bid
- 8.18
- Ask
- 8.48
- Tief
- 8.07
- Hoch
- 8.18
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- 0.74%
- Monatsänderung
- -1.21%
- 6-Monatsänderung
- 4.87%
- Jahresänderung
- -23.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K