FGBI: First Guaranty Bancshares Inc
8.12 USD 0.03 (0.37%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FGBI de hoy ha cambiado un -0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.12, mientras que el máximo ha alcanzado 8.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Guaranty Bancshares Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FGBI News
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- First Guaranty Bancshares announces quarterly dividend of $0.01 per share
- First Guaranty Posts Loss as Costs Jump
- First Guaranty Bancshares (FGBI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- National Bankshares (NKSH) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Essent Group (ESNT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Guaranty Bancshares Inc earnings missed by $0.70, revenue topped estimates
- loanDepot (LDI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MarketAxess (MKTX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Guaranty (FGBI) Q2 Loss Jumps 194%
- First National Corp. (FXNC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- First Guaranty Bancshares changes auditors, appoints EisnerAmper
- First Guaranty Bancshares amends loan terms with director’s firm
- First Guaranty Bancshares 8.8% Yielding Preferred (FGBIP): Hold Due To Loan Concern
- First Guaranty Bancshares Inc earnings missed by $0.79, revenue topped estimates
- First Guaranty Bancshares director buys $27,359 in stock
Rango diario
8.12 8.18
Rango anual
6.56 15.25
- Cierres anteriores
- 8.15
- Open
- 8.18
- Bid
- 8.12
- Ask
- 8.42
- Low
- 8.12
- High
- 8.18
- Volumen
- 8
- Cambio diario
- -0.37%
- Cambio mensual
- -1.93%
- Cambio a 6 meses
- 4.10%
- Cambio anual
- -23.76%
