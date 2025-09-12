Dövizler / FFTY
FFTY: Innovator IBD 50 ETF
38.30 USD 0.31 (0.82%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FFTY fiyatı bugün 0.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.89 ve Yüksek fiyatı olarak 38.39 aralığında işlem gördü.
Innovator IBD 50 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
37.89 38.39
Yıllık aralık
22.92 38.39
- Önceki kapanış
- 37.99
- Açılış
- 38.10
- Satış
- 38.30
- Alış
- 38.60
- Düşük
- 37.89
- Yüksek
- 38.39
- Hacim
- 491
- Günlük değişim
- 0.82%
- Aylık değişim
- 11.92%
- 6 aylık değişim
- 42.06%
- Yıllık değişim
- 44.26%
21 Eylül, Pazar