FFTY: Innovator IBD 50 ETF

38.30 USD 0.31 (0.82%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FFTY fiyatı bugün 0.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.89 ve Yüksek fiyatı olarak 38.39 aralığında işlem gördü.

Innovator IBD 50 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
37.89 38.39
Yıllık aralık
22.92 38.39
Önceki kapanış
37.99
Açılış
38.10
Satış
38.30
Alış
38.60
Düşük
37.89
Yüksek
38.39
Hacim
491
Günlük değişim
0.82%
Aylık değişim
11.92%
6 aylık değişim
42.06%
Yıllık değişim
44.26%
21 Eylül, Pazar