货币 / FFTY
FFTY: Innovator IBD 50 ETF
38.30 USD 0.31 (0.82%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FFTY汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点37.89和高点38.39进行交易。
关注Innovator IBD 50 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FFTY新闻
日范围
37.89 38.39
年范围
22.92 38.39
- 前一天收盘价
- 37.99
- 开盘价
- 38.10
- 卖价
- 38.30
- 买价
- 38.60
- 最低价
- 37.89
- 最高价
- 38.39
- 交易量
- 491
- 日变化
- 0.82%
- 月变化
- 11.92%
- 6个月变化
- 42.06%
- 年变化
- 44.26%
21 九月, 星期日