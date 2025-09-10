Währungen / FFTY
FFTY: Innovator IBD 50 ETF
38.22 USD 0.23 (0.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FFTY hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.89 bis zu einem Hoch von 38.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator IBD 50 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
37.89 38.39
Jahresspanne
22.92 38.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.99
- Eröffnung
- 38.10
- Bid
- 38.22
- Ask
- 38.52
- Tief
- 37.89
- Hoch
- 38.39
- Volumen
- 440
- Tagesänderung
- 0.61%
- Monatsänderung
- 11.69%
- 6-Monatsänderung
- 41.77%
- Jahresänderung
- 43.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K