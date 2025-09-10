KurseKategorien
FFTY: Innovator IBD 50 ETF

38.22 USD 0.23 (0.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FFTY hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.89 bis zu einem Hoch von 38.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Innovator IBD 50 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
37.89 38.39
Jahresspanne
22.92 38.39
Vorheriger Schlusskurs
37.99
Eröffnung
38.10
Bid
38.22
Ask
38.52
Tief
37.89
Hoch
38.39
Volumen
440
Tagesänderung
0.61%
Monatsänderung
11.69%
6-Monatsänderung
41.77%
Jahresänderung
43.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K