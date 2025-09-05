Валюты / FFTY
FFTY: Innovator IBD 50 ETF
36.87 USD 0.28 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FFTY за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.69, а максимальная — 37.10.
Следите за динамикой Innovator IBD 50 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
36.69 37.10
Годовой диапазон
22.92 37.15
- Предыдущее закрытие
- 37.15
- Open
- 37.10
- Bid
- 36.87
- Ask
- 37.17
- Low
- 36.69
- High
- 37.10
- Объем
- 126
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- 7.74%
- 6-месячное изменение
- 36.76%
- Годовое изменение
- 38.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.