Valute / FFTY
FFTY: Innovator IBD 50 ETF
38.30 USD 0.31 (0.82%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FFTY ha avuto una variazione del 0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.89 e ad un massimo di 38.39.
Segui le dinamiche di Innovator IBD 50 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FFTY News
Intervallo Giornaliero
37.89 38.39
Intervallo Annuale
22.92 38.39
- Chiusura Precedente
- 37.99
- Apertura
- 38.10
- Bid
- 38.30
- Ask
- 38.60
- Minimo
- 37.89
- Massimo
- 38.39
- Volume
- 491
- Variazione giornaliera
- 0.82%
- Variazione Mensile
- 11.92%
- Variazione Semestrale
- 42.06%
- Variazione Annuale
- 44.26%
21 settembre, domenica