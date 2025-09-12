QuotazioniSezioni
Valute / FFTY
FFTY: Innovator IBD 50 ETF

38.30 USD 0.31 (0.82%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FFTY ha avuto una variazione del 0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.89 e ad un massimo di 38.39.

Intervallo Giornaliero
37.89 38.39
Intervallo Annuale
22.92 38.39
Chiusura Precedente
37.99
Apertura
38.10
Bid
38.30
Ask
38.60
Minimo
37.89
Massimo
38.39
Volume
491
Variazione giornaliera
0.82%
Variazione Mensile
11.92%
Variazione Semestrale
42.06%
Variazione Annuale
44.26%
