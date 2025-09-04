QuotesSections
FFTY: Innovator IBD 50 ETF

36.87 USD 0.28 (0.75%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

FFTY exchange rate has changed by -0.75% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 36.69 and at a high of 37.10.

Follow Innovator IBD 50 ETF dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
36.69 37.10
Year Range
22.92 37.15
Previous Close
37.15
Open
37.10
Bid
36.87
Ask
37.17
Low
36.69
High
37.10
Volume
126
Daily Change
-0.75%
Month Change
7.74%
6 Months Change
36.76%
Year Change
38.87%
17 September, Wednesday
12:30
USD
Housing Starts
Act
Fcst
1.322 M
Prev
1.428 M
12:30
USD
Building Permits
Act
Fcst
1.394 M
Prev
1.354 M
12:30
USD
Housing Starts m/m
Act
Fcst
-6.4%
Prev
5.2%
14:30
USD
EIA Crude Oil Stocks Change
Act
Fcst
-1.708 M
Prev
3.939 M
14:30
USD
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change
Act
Fcst
0.154 M
Prev
-0.365 M
18:00
USD
FOMC Statement
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
FOMC Economic Projections
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
Fed Interest Rate Decision
Act
Fcst
Prev
4.50%
18:30
USD
FOMC Press Conference
Act
Fcst
Prev