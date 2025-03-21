Dövizler / FFLC
FFLC: Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
52.15 USD 0.10 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FFLC fiyatı bugün 0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.82 ve Yüksek fiyatı olarak 52.19 aralığında işlem gördü.
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
51.82 52.19
Yıllık aralık
37.32 52.19
- Önceki kapanış
- 52.05
- Açılış
- 52.01
- Satış
- 52.15
- Alış
- 52.45
- Düşük
- 51.82
- Yüksek
- 52.19
- Hacim
- 92
- Günlük değişim
- 0.19%
- Aylık değişim
- 3.74%
- 6 aylık değişim
- 20.52%
- Yıllık değişim
- 14.77%
21 Eylül, Pazar