FFLC: Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
52.15 USD 0.10 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FFLC hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.82 bis zu einem Hoch von 52.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
51.82 52.19
Jahresspanne
37.32 52.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.05
- Eröffnung
- 52.01
- Bid
- 52.15
- Ask
- 52.45
- Tief
- 51.82
- Hoch
- 52.19
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 3.74%
- 6-Monatsänderung
- 20.52%
- Jahresänderung
- 14.77%
21 September, Sonntag