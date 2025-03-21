通貨 / FFLC
FFLC: Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
52.15 USD 0.10 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FFLCの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり51.82の安値と52.19の高値で取引されました。
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
51.82 52.19
1年のレンジ
37.32 52.19
- 以前の終値
- 52.05
- 始値
- 52.01
- 買値
- 52.15
- 買値
- 52.45
- 安値
- 51.82
- 高値
- 52.19
- 出来高
- 92
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- 3.74%
- 6ヶ月の変化
- 20.52%
- 1年の変化
- 14.77%
21 9月, 日曜日