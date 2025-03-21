КотировкиРазделы
FFLC: Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

52.15 USD 0.10 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FFLC за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.82, а максимальная — 52.19.

Следите за динамикой Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
51.82 52.19
Годовой диапазон
37.32 52.19
Предыдущее закрытие
52.05
Open
52.01
Bid
52.15
Ask
52.45
Low
51.82
High
52.19
Объем
92
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
3.74%
6-месячное изменение
20.52%
Годовое изменение
14.77%
