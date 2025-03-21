Валюты / FFLC
FFLC: Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
52.15 USD 0.10 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FFLC за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.82, а максимальная — 52.19.
Следите за динамикой Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
51.82 52.19
Годовой диапазон
37.32 52.19
- Предыдущее закрытие
- 52.05
- Open
- 52.01
- Bid
- 52.15
- Ask
- 52.45
- Low
- 51.82
- High
- 52.19
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 3.74%
- 6-месячное изменение
- 20.52%
- Годовое изменение
- 14.77%
21 сентября, воскресенье