货币 / FFLC
FFLC: Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
52.15 USD 0.10 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FFLC汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点51.82和高点52.19进行交易。
关注Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
51.82 52.19
年范围
37.32 52.19
- 前一天收盘价
- 52.05
- 开盘价
- 52.01
- 卖价
- 52.15
- 买价
- 52.45
- 最低价
- 51.82
- 最高价
- 52.19
- 交易量
- 92
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 3.74%
- 6个月变化
- 20.52%
- 年变化
- 14.77%
21 九月, 星期日