Valute / FFLC
FFLC: Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
52.15 USD 0.10 (0.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FFLC ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.82 e ad un massimo di 52.19.
Segui le dinamiche di Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
51.82 52.19
Intervallo Annuale
37.32 52.19
- Chiusura Precedente
- 52.05
- Apertura
- 52.01
- Bid
- 52.15
- Ask
- 52.45
- Minimo
- 51.82
- Massimo
- 52.19
- Volume
- 92
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 3.74%
- Variazione Semestrale
- 20.52%
- Variazione Annuale
- 14.77%
21 settembre, domenica